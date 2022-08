Dayane Mello

Dayane Mello senza veli aggira la censura dei social: followers in delirio

Dayane indossa solo un cappello di paglia per i suoi scatti bollenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2022 - 07:17:00 Letto 839 volte

Dayane Mello è una vera bomba sexy e non perde occasione di dimostrarlo. Gli scatti disinibiti con poco o nulla addosso non mancano sulla sua pagina Instagram, ma la modella alza l'asticella della provocazione e regala ai follower un nudo integrale. La posa nasconde giusto quel tanto che basta per aggirare la censura dei social, svelando il suo corpo tonico e sinuoso.

Dayane indossa solo un cappello di paglia per i suoi scatti bollenti. Nei primi piani l'espressione del volto è languida e sognante mentre nello scatto a figura intera è il suo corpo nudo che fa sognare. Il viso è nascosto dall'ombra, il seno appena velato dai capelli sciolti, le parti intime coperte dalla gamba: un'esplosione di erotismo e sensualità che non lascia indifferenti i fan.

Per la Mello la provocazione è un gioco e lei ne conosce benissimo le regole. Le piace accendere le fantasie del pubblico con pose social spesso disinibite e sexy. Gli abiti sono sensualissimi, i bikini striminziti e rivelatori e con il nudo integrale raggiunge l'apice della seduzione. Anche con le amiche si diverte a stuzzicare i follower, soprattutto quando nei paraggi c'è Soleil Sorge con cui più di una volta si è lanciata in pose piccanti e baci hot.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Dayane Mello

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!