Finita la storia d'amore tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi: l'annuncio sui social

Dopo tre anni di relazione, il cantante e la fidanzata si sono detti addio.

07/08/2022

E' finita la storia d'amore tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi. I due, dopo ben tre anni di relazione, si sono detti addio cinque mesi fa, ma hanno deciso di annunciarlo solo adesso. Tra i motivi della rottura nessun tradimento. L'ex coppia ha, infatti, specificato di aver preso la dolorosa decisione insieme e di volersi ancora molto bene.

"Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata - ha scritto il cantante sui social -. Ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po' e meritate una risposta. So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen. Ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme. Ma purtroppo a volte le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d'accordo, insieme, senza farci del male. E ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente a volte le storie d'amore finiscono. Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo dati, che mi hai dato. Fabio".

