Giorno dell'Indipendenza Ucraina

Giorno dell'Indipendenza Ucraina, Zelensky: ''Ci batteremo fino alla fine, nessun compromesso''

''Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per essa fino alla fine'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

L'Ucraina "si batterà fino alla fine" contro l'aggressore russo e "non farà alcuna concessione o compromesso con il nemico": lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso in video per il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che segna anche esattamente sei mesi dall'inizio dell'invasione.

"Non ci importa che esercito abbiate, ci interessa solo della nostra terra. Combatteremo per essa fino alla fine", ha detto Zelensky.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Telegram Volodymyr Zelensky

