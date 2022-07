Guenda Goria

Guenda Goria, di nuovo in ospedale: ''Tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Non sto benissimo''

A pochi giorni dalle dimissioni, Guenda Goria è finita nuovamente in ospedale.

Pubblicata il: 25/07/2022

"Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check", ha scritto sui social, dove appena qualche ora prima aveva comunicato: "Oggi a letto con un po' di dolori. Resto a riposo. Speriamo che non duri troppo".

Non è un periodo facile per la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta. Pochi giorni fa, l'ex inquilina della casa del "Grande Fratello Vip" è stata operata d'urgenza a causa di una gravidanza extrauterina che le ha portato diverse complicazioni. Tra queste una tuba rotta. La Goria ha raccontato attraverso i social il suo calvario, ma una volta tornata a casa è stata circondata dall'amore del suo compagno Mirko Gancitano, che non l'ha mai lasciata sola, e della sua famiglia.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Guenda Goria

