sanzioni Russia

Guerra in Ucraina, Di Maio: ''Italia sostiene pienamente il quinto pacchetto di sanzioni per indebolire Putin''

''Per adesso non si può far altro che indebolire l'economia russa con le sanzioni per costringere Putin a cessare la guerra'', ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2022 - 18:08:08 Letto 768 volte

"L'Italia sostiene pienamente il quinto pacchetto di sanzioni perché ora non si può far altro che indebolire l'economia russa in modo che Putin non continui a finanziare questa guerra". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, a margine del Consiglio atlantico della Nato.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!