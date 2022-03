Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, Mosca prepara assalto a Kiev

Secondo i militari ucraini, i russi puntano al pieno controllo di Irpin e Bucha, appena fuori Kiev.

Secondo lunedì di guerra tra Russia e Ucraina. Mentre si attende il terzo round di negoziati tra le delegazioni, previsto per oggi, è arrivato alle prime ore di questa mattina dallo Stato Maggiore delle forze armate ucraine un allarme secondo cui le truppe russe si stavano preparando per l'assalto alla capitale ucraina Kiev. Secondo i militari ucraini, i russi puntano al pieno controllo di Irpin e Bucha, appena fuori Kiev. I russi puntano anche al "vantaggio tattico per raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil". Secondo il consigliere del ministero degli Interni, Vadym Denysenko, citato da Ukrayinska Pravda, nelle vicinanze di Kiev "è concentrato un quantitativo abbastanza grande di equipaggiamento militare russo e truppe russe".

Nuovi bombardamenti russi sulla città ucraina di Mykolaiv. Il sindaco Oleksandr Senkevych, riporta la Bbc, ha confermato che l'artiglieria delle forze russe ha colpito oggi la città. In un messaggio diffuso su Facebook, Senkevych scrive che sono finiti nel mirino dei russi edifici residenziali e condivide un video a testimonianza delle denunce. Il sindaco avverte anche sul pericolo di ordigni inesplosi. "Non avvicinatevi, non sollevateli - mette in guardia - non cercate di spostarli da soli".

Le autorità ucraine affermano di aver ripreso il controllo della città di Chuhuiv, nell'Ucraina orientale. Secondo lo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, riporta il Guardian, sono state "inflitte pesanti perdite" alle forze russe a livello di "personale ed equipaggiamento".

