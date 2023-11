Mtv EMA

I Maneskin trionfano agli Mtv European Music Awards: doppio priemio, il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act

Doppio premio per i Maneskin agli Mtv European Music Awards.

I Maneskin vincono ancora. La rock band trionfa anche agli Mtv European Music Awards 2023 e si aggiudica altri due riconoscimenti: il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act, battendo record su record per l'Italia.

La cerimonia era prevista a Parigi ma è stata cancellata per la crisi internazionale.

Con la vittoria del Best Rock, i Måneskin hanno lasciato dietro nomi come Metallica, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Arctic Monkeys e Foo Fighters. Ennesimo successo per Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan che solo poche settimane avevano vinto il premio come Best Rock agli Mtv Video Music Awards 2023 (sempre nella stessa categoria, avevano vinto due anni fa agli Mtv Ema 2021).

Intanto, in attesa della release planetaria di Rush! (Are U Coming?), la new edition del loro ultimo album Rush! con 5 brani inediti tra cui il singolo Honey (Are U Coming?), la band sta collezionando successi con il tour mondiale.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Maneskin

