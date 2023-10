Israele-Hamas

Israele, Onu: ''Non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza''

Per il quinto giorno consecutivo, ''Gaza è rimasta senza elettricità, portando sull'orlo del collasso i servizi vitali''.

"Non ci sono abbastanza sacchi per i morti a Gaza". Lo riferisce l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) nel suo ultimo report sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Per il quinto giorno consecutivo, "Gaza è rimasta senza elettricità, portando sull'orlo del collasso i servizi vitali, compresi quelli sanitari, idrici e igienici, e aggravando l'insicurezza alimentare".

L'Onu ricorda che la popolazione di Gaza ha "un accesso fortemente limitato all'acqua potabile".

Foto di CHUTTERSNAP su Unsplash

Fonte: TGCOM24

