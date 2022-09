carestia

Onu: ''Somalia sta per cadere totalmente in preda alla carestia''

''La carestia bussa alla porta della Somalia'', l'ultimo avvertimento dell'Onu.

La Somalia sta per cadere totalmente in preda alla carestia. È quanto afferma il capo dell'Agenzia umanitaria dell'Onu, in un "ultimo avvertimento" alla comunità internazionale in cui paventa un possibile disastro nel Corno d'Africa, messo in ginocchio da una siccità inedita. "La carestia bussa alla porta", sottolinea Martin Griffiths.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

