Pippo Franco ricoverato d'urgenza, il figlio sui social: ''Il mio vecchio sta bene''

Pippo Franco è stato ricoverato d’urgenza per un ictus: nella notte tra l’11 e il 12 luglio il comico avrebbe accusato un malore che avrebbe portato a un ricovero immediato. Le condizioni di salute dell’attore sono apparse immediatamente disperate, tanto che sui social e sui giornali è rimbalzata la notizia che la situazione fosse più grave del previsto. A chiarire ogni dubbio sulle condizioni di Pippo Franco è stato il figlio Gabriele su Instagram:

“Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici”, ha scritto sui social. “Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea!”. Un durissimo attacco, che però ha lasciato spazio anche alla volontà di far sapere come sta davvero il padre: “Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto”.