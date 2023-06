Wagner

Rivolta Wagner, Stoltenberg: ''Minaccia? stiamo monitorando, aumenteremo truppe nella parte orientale dell'Alleanza''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2023 - 00:08:00 Letto 709 volte

"E' troppo presto fare conclusioni finali sulle conseguenze di lungo termine anche per la Nato di quello che è successo nel weekend in Russia. Quello che posso dire è che ovviamente stiamo monitorando con attenzione gli sviluppi e abbiamo già aumentato la nostra preparazione e la nostra presenza militare nella parte orientale dell'Alleanza. Prenderemo ulteriori decisioni per rafforzare ancora di più la nostra preparazione alla difesa con più truppe e più capacità per assicurare una deterrenza credibile per tutta l'Alleanza. Prenderemo le decisioni al summit di Vilnius in programma fra qualche giorno". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa all'Aja.

"Quello che dev'essere chiaro sia a Mosca che a Minsk che la Nato proteggerà ogni lato e ogni centimetro del suo territorio", ha aggiunto.

"Per il resto non sappiamo ancora dove si stabilizzerà le forza di Wagner", ha sottolineato Stoltenberg.

