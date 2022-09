Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe: il vento le alza la gonna

Un'imitazione impeccabile e ironica come dimostra anche la didascalia in cui scherzando la Ferilli scrive: ''L'evoluzione di 'I wanna be loved by you'''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2022 - 17:54:52 Letto 714 volte

Sabrina Ferilli come Marilyn Monroe conquista i social. Con un abito super sexy l'attrice si muove sinuosa su un grata sulle note della canzone "Il ballo della Sora Assunta" e il vento le alza la gonna. Un'imitazione impeccabile e ironica come dimostra anche la didascalia in cui scherzando la Ferilli scrive: "L'evoluzione di 'I wanna be loved by you'".

Il post è stato accolto con entusiasmo sul web dove in molti hanno commentato l'imitazione con cuoricini e complimenti.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Sabrina Ferilli

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!