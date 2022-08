Ambra Angiolini

Stromboli, torna Ambra Angiolini per aiutare gli isolani dopo l'alluvione

L'attrice era nel cast della fiction che ha provocato un rogo, causa presunta della disastrosa valanga di fango che ha invaso le strade e le case.

Ambra Angiolini è tornata a Stromboli a distanza di quasi tre mesi dall'incendio sviluppatosi sul set della fiction "Protezione civile", che ha distrutto gran parte della macchia mediterranea dell'isola. Proprio la mancanza di questa vegetazione ha reso il terreno fragile e non ha potuto frenare l'acqua e il fango che hanno invaso l'isola nell'alluvione di una decina di giorni fa. L'attrice è impegnata ad aiutare i residenti e a spalare il fango.

Ambra Angiolini aveva promesso che sarebbe tornata dopo il devastante incendio che aveva colpito l’isola proprio durante le riprese della fiction a cui lavorava, e ha mantenuto la promesso. Ambra è sbarcata insieme a due componenti della produzione della fiction. "Siamo venuti a dare una mano", ha detto l'attrice agli isolani che l'hanno incontrato sulle strade ancora piene di fango. A Piscità, una delle località più colpite dell'isola, ha aiutato i proprietari di una casa a ripulire i locali.

A fine maggio l'isola delle Eolie si è trasformata in un inferno con danni incalcolabili. Grazie anche alla solidarietà della gente dell'isola che per ore si è adoperata in tutti i modi per salvare il salvabile e per evitare che il disastro assumesse proporzioni ancora più tragiche. Il rogo è partito dal set di una fiction che, ironia della sorte, è proprio incentrata sulla Protezione civile. Il forte vento di Scirocco che ha soffiato sull'isola avrebbe fatto perdere il controllo delle fiamme. "L'incendio è scaturito sul set della fiction sulla protezione civile", aveva scritto in una nota l'assessore al Territorio e all'Ambiente della Regione Sicilia, Toto Cordaro. Da allora gli abitanti si sono leccati le ferite e sono molto arrabbiati: il vulcano non ha mai fatto questi danni, e vogliono essere risarciti.

