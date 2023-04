sudan

Sudan, spari vicino l'Ambasciata italiana. Tajani: ''Nostra Ambasciata pienamente operativa, connazionali restate a casa''

A Khartoum-2 si trova l'Ambasciata d'Italia, dove all'esterno si sono uditi spari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/04/2023 - 00:01:04 Letto 709 volte

A Khartoum-2 si trova l'Ambasciata d'Italia, dove all'esterno si sono uditi spari.

L'Unità di crisi della Farnesina ha invitato gli italiani presenti a Khartum, in Sudan, a non lasciare le proprie abitazioni mentre nella capitale sono in corso pesanti combattimenti. "Sono in corso, nella giornata di sabato 15 aprile, scontri a fuoco a Khartum. L'aeroporto è stato al momento chiuso e molte strade risultano bloccate", si legge nell'aggiornamento sul sito Viaggiare sicuri, "ai connazionali al momento presenti, si raccomanda di non lasciare la propria abitazione ed esercitare massima prudenza".

Seguo con attenzione quanto sta succedendo a #Khartoum", scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato i connazionali di restare in casa. L'Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze".

#Sudan Seguo con attenzione quanto sta succedendo a #Khartoum. La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato i connazionali di restare in casa. L'Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 15, 2023

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!