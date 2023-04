sudan

Sudan, Tajani: ''Ancora 140 italiani nel Paese attendono di essere evacuati''

Sono ancora circa 140 gli italiani in Sudan che attendono di essere evacuati. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. "Stiamo lavorando per garantire la sicurezza dei nostri cittadini", ha aggiunto Tajani, "siamo in contatto per due fazioni per sostenere la tregua e il cessato il fuoco". S

Sui tempi dell'evacuazione, il ministro ha chiarito che "dipende dall'evolversi della situazione, sono momenti molto delicati. Il governo segue minuto per minuto gli sviluppi".

Il ministero della Difesa italiano intanto ha fatto sapere che è pronto a partire un piano per evacuare i nostri connazionali dal Sudan. L'evacuazione, così come accade per altri Paesi occidentali, avverrà attraverso il punto di raccolta a Gibuti, tramite la rotta di Khartoum, con l'ausilio di velivoli militari. L'operazione sarà eseguita con le stesse modalità di quanto disposto in Afghanistan ma, in questo caso, riguarderà solo cittadini italiani.

