Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Onu: ''Russia nella lista della vergogna per le violazioni dei diritti dei bambini''

L'Onu ha aggiunto le forze armate russe e i gruppi affiliati alla ''lista della vergogna''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/06/2023 - 00:04:00 Letto 758 volte

L'Onu ha aggiunto le forze armate russe e i gruppi affiliati alla "lista della vergogna", per le violazioni dei diritti dei bambini nel conflitto in Ucraina. Così nel rapporto annuale del segretario generale, che verrà diffuso la settimana prossima.

Guterres denuncia la Russia per aver ucciso 136 bambini, nel 2022, in Ucraina. Mutilati 518 bambini e compiuti 480 attacchi a scuole e ospedali. 91 bimbi usati come scudi umani. Pure le forze armate ucraine hanno ucciso 80 bambini, mutilati 175 e hanno fatto 212 attacchi a scuole e ospedali.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!