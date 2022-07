Vaiolo delle scimmie

Vaiolo delle scimmie, Oms: 4 Paesi europei ad alto rischio, Italia fascia rossa

In rosso scuro sono Spagna, Francia, Germania e Belgio, Italia fascia rossa.

Sono Spagna, Francia, Germania e Belgio i Paesi con il maggior rischio di vaiolo delle scimmie in Europa, segnalato in rosso scuro (oltre 500 casi) nel bollettino di sorveglianza del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Organizzazione mondiale della sanità in Europa.

L'Italia è in rosso (tra 100 e i 499 casi) come Portogallo e Paesi Bassi, mentre sono in arancione Irlanda e Austria (tra 50 e i 99 casi). Giallo il resto dell'area monitorata con Ue, Paesi scandinavi, Islanda, Balcani occidentali e Turchia. I casi indentificati in totale al 12 luglio in 35 Paesi europei sono 8.238.

