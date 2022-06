Guerra Ucraina-Russia

Zelensky rinnova la richiesta di armamenti: ''Riprenderemo tutte le nostre città''

''I moderni sistemi di difesa aerea di cui dispongono i nostri partner non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in deposito, ma in Ucraina'', ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2022 - 00:28:11 Letto 694 volte

"Riavremo tutte le nostre città: Severodonetsk, Donetsk, Luhansk. Le riavremo tutte". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento video serale, in cui ha ammesso la difficoltà della gestione della guerra con la Russia. "Questa fase della guerra è spiritualmente difficile, emotivamente difficile: non abbiamo la sensazione che durerà a lungo", ha affermato, spiegando che non è possibile sapere "quanti altri colpi, perdite e sforzi saranno necessari prima di vedere la vittoria all'orizzonte”.

Zelensky ha rinnovato la richiesta di armamenti, sottolineando che "i moderni sistemi di difesa aerea di cui dispongono i nostri partner non dovrebbero essere nei campi di addestramento o in deposito, ma in Ucraina, dove sono necessari ora, ne abbiamo bisogno più che in qualsiasi altra parte del mondo".

Fonte: Adnkronos

