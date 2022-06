Guerra Ucraina-Russia

La musica cristiana vola a Mosca e in Ucraina. Lettera a Mattarella e Draghi

Venturi e Maimone: ''Solo la musica cristiana potrà fermare la guerra di Putin. Se la richiesta di aiuto da parte dello Stato italiano non dovesse avere riscontro, andremo in missione da soli, sia in Ucraina, sia in Russia''.

Il giornalista Biagio Maimone e il Direttore artistico ed ideatore del Festival Fabrizio Venturi, scrivono al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, per chiedere sostegno diplomatico da parte dello Stato Italiano per poter organizzare il Festival della Canzone Cristiana in Ucraina e in Russia.

"Se lo Stato ci aiuta saremo ben lieti, altrimenti andremo in missione da soli, sia in Ucraina, sia in Russia" ha dichiarato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: "Tanti cristiani e tante persone, provenienti da tutte le parti del mondo, ci seguiranno. Sarà una catena umana senza precedenti. Entreremo a Mosca e canteremo Dio, canteremo la pace. Porteremo le armi della fede e l'amore di Dio e Putin - ne sono certo - si fermerà. Giletti in Russia? Bravo, noi andremo a Mosca per chiedere a Putin di fermare la guerra e lo faremo cantando Dio. Organizzeremo un evento paragonabile al concerto di Woodstock 1969. Anzi, saremo la Woodstock della musica cristiana".

"Molti cantanti saliranno sul palco della manifestazione inneggiando alla pace, con voce alta e fede profonda, a tal punto da catturare il cuore anche di Putin, il quale sentendosi amato aprirà il suo cuore e, finalmente, interpellerà la propria coscienza. Anche Putin ha un cuore!

La nostra canzone cristiana non si ferma davanti agli ostacoli ed aspira a raggiungere i luoghi più impervi, in cui la parola "Amore", se pronunciata con convinzione, farà nascere una nuova amicizia, allietata da nuove speranze.

Siamo certi che vorrete accogliere la nostra richiesta ed offrici l'aiuto necessario affinché sia possibile realizzare il nostro Festival in Ucraina ed in Russia, in quanto espressione della musica e della cultura italiana, foriera di civiltà e di vera democrazia" hanno scritto Fabrizio Venturi e Biagio Maimone nella lettera inoltrata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

