Cinema e sport

Palermo, torna il Paladino d'Oro Sport Film Festival: dal 1° al 7 dicembre la 46ª edizione

Produzioni cinematografiche da oltre 30 nazioni, anteprime italiane, incontri, screening sanitari gratuiti e premi agli attori Bova, Quattrocchi, Benassai e Suma. Tra le novità l'Industry Sport Film Market.

Presentata oggi a Villa Niscemi la 46a edizione del Paladino d’Oro Sport Festival, manifestazione nata nel 1979 dall’idea di due firme di primo piano del giornalismo italiano: Vito Maggio, storica penna della Gazzetta dello Sport e Sandro Ciotti, uno dei più famosi e amati radiocronisti Rai di tutti i tempi che si terrà a Palermo dall'1 al 7 dicembre.

Il Festival - organizzato dall’Associazione Toros Centro di Comunicazione Visiva, presieduta da Roberto Oddoe con la Direzione Artistica e la Produzione Esecutiva di Stefania Tschantret, CEO di Oblivion Production, è una piattaforma dedicata a presentare il meglio del cinema sportivo da tutto il mondo. Fondato sulla convinzione che le storie sportive abbiano il potere di ispirare, educare e intrattenere, il Festival mira a celebrare la ricca trama dell’esperienza umana attraverso il cinema e il linguaggio audiovisivo in senso ampio.

Il Paladino d’Oro Sport Film Festival promuove i valori dello sport (rispetto delle regole, fair play, superamento dei limiti, gioco di squadra, ecc.) attraverso i migliori film a tema sportivo del panorama internazionale. La manifestazione inoltre intende stimolare, grazie ai mass media e alla collaborazione con scuole e università, l’interesse per lo sport, la salute e il cinema, favorendo incontri didattico-culturali e incentivando al contempo la collaborazione con la distribuzione cinematografica.

Il Festival nel confermare la partecipazione di produzioni cinematografiche provenienti da oltre 30 nazioni, organizza alcuni eventi collaterali durante la settimana del cinema sportivo.



Ricchissima come di consueto la selezione di film tra cortometraggi e lungometraggio, di finzione e documentari.

Tra le numerose anteprime nazionali si segnalano i lungometraggi All in the Game di Chris Ames con Abdurrahman Sbaiti, Devonte Webster - Swacke Josh Khan e Second Life, di Ching-Hung An con Van Fan, Tzu-Yen Li, Tai Bo, Jerry Yen. Interessante nel palinsesto cortometraggi, Kék Napsugàr / Blue Sunbeam di Károly Pálfai con Tália Lilla Huszár, Attila Halász e il Dr. Attila Gubacsi, film inserito nelle selezioni per gli Oscar 2027 nella sezione cortometraggi documentari.

Prodotto nel 2025 e presentato in anteprima italiana, Allin the Game è un documentario potente e visivamente suggestivo ambientato nel sud di Londra, che segue una stagione altalenante dell'Active Sports FC. Non è una favola calcistica, ma un lavoro che si concentra soprattutto sulle storie personali, mostrando quanto il calcio sia importante nelle vite dei protagonisti al di là del semplice ambito sportivo. È più che calcio: è sopravvivenza, fratellanza e speranza.

Second Life, in anteprima italiana, è tratta da una storia vera. Tornando a casa da scuola, il mondo di Xiao Zi va in frantumi quando trova suo padre e suo zio aggrediti da una banda di malviventi. In un disperato atto di sacrificio per salvare la sua famiglia, la ragazza subisce una lesione irreparabile agli occhi. Mentre il suo mondo svanisce nell'oscurità, Xiao Zi si aggrappa a un sogno: nuotare attraverso l'iconico Lago del Sole e della Luna insieme ai suoi amici più cari. Questo è l'inizio della sua seconda vita: un viaggio dall'oscurità verso una nuova forma di luce.

Blue Subeam racconta la storia di Thália, una bambina autistica di 6 anni, esce dal suo mondo protetto grazie all’incontro con Attila Halász e al suo programma inclusivo basato sulle arti marziali. Durante il campo estivo HEART Camp, scopre una comunità accogliente e solidale, dove, superando timidezze e insicurezze, può sentirsi libera di essere sé stessa. Un’esperienza di inclusione, amicizia e condivisione che celebra il valore dell'appartenenza e della diversità.





Novità assoluta di questa 46° edizione l'INDUSTRY SPORT FILM MARKET organizzato domenica 6 e lunedì 7 dicembre presso l'Hotel Garibaldi da Stefania Tschantret per Oblivion Production; un passo importante per far crescere l’intera manifestazione e rafforzare il legame tra il cinema sportivo e l’industria audiovisiva.

“Come responsabile del settore professionale, direttrice artistica e produttrice esecutiva del festival – sottolinea Stefania Tschantret - ho voluto che il programma unisse formazione, confronto e occasioni professionali concrete. Il market nasce infatti per mettere in contatto autori e titolari dei diritti con produttori, coproduttori, distributori, agenti di vendita, emittenti, piattaforme streaming e altri professionisti che possono contribuire allo sviluppo e alla circolazione dei progetti. L’obiettivo è che le storie legate allo sport trovino occasioni concrete per essere sviluppate, finanziate e portate al pubblico; un nuovo spazio di lavoro e di incontro per chi sviluppa, produce e distribuisce opere audiovisive legate allo sport".

Il programma comprende la presentazione dei progetti, incontri individuali con i decision maker e momenti di formazione e confronto.

La produttrice americana Bonnie Williams condurrà un laboratorio dedicato alla capacità di creare relazioni nei festival; il consulente creativo polacco Maciej Zemojcin terrà un intervento sull’intelligenza artificiale applicata al cinema; il produttore statunitense Katriel Schory modererà la tavola rotonda sulle prospettive del cinema sportivo. Sono previsti inoltre approfondimenti sulle opportunità produttive in Sicilia e sugli aspetti legali delle coproduzioni e dei diritti. L’ambizione è costruire una piattaforma professionale stabile, che aiuti i progetti a incontrare i partner giusti e che, nel tempo, contribuisca a fare del Paladino d’Oro un luogo di riferimento anche per lo sviluppo del cinema sportivo internazionale.

I progetti selezionati oltre ad essere presentati ad una platea di addetti ai lavori, avranno accesso a incontri individuali con Antoine Guilhem di Goodfellas, Oscar Bellec di Round 12, Eric Hannezo, Head of MediawanSport, Vito Marchiano di Rushlake/Kino on Demand, Uwe Nadler di Ravir, Beatrice Gulino di Teodora, Wolfgang Knoepfler di Terra Mater e Luca Macciocca di Rai. La presenza di questi professionisti offrirà ai partecipanti l’occasione di confrontarsi con interlocutori attivi in diversi ambiti dell’industria e di esplorare possibili percorsi di collaborazione, coproduzione, finanziamento e distribuzione.



Ricco ed estremamente diversificato il programma degli eventi speciali, come peraltro tradizione del Paladino d’Oro Sport Film Festival.

Giovedì 3 dicembre è prevista una giornata rivolta agli studenti, intitolata “MARE IN ONDA”: Ambiente-Sport-Salute In Modalità One Health a cura dell'Associazione "Marco Sacchi" diretta dalla D.ssa Rosalba Muratori e dedicata alla tutela del mare, allo scopo di sensibilizzare alla tutela ambientale, attraverso proiezioni di esclusivi video subacquei, incontri con produttori di documentari subacquei e una tavola rotonda con rappresentanti di organizzazioni ambientali, della prevenzione alla salute e operatori del mare e atleti che promuovono sport e salute.

Tra gli ospiti Marcello Giliberti Presidente TELIMAR Pallanuoto, la pluricampionessa italiana di scherma paralimpica Marcella Librizzi, Massimo La Rosa, maestro di scherma e arbitro di scherma in carrozzina e scherma olimpica, Letizia Davi LILT Palermo (Lega Italiana Per la Lotta contro i Tumori).

Tra i relatori Giacomo Scalzo (Assessorato Regionale alla Salute), Leonardo Catagnano (Assessorato Regionale all’Agricoltura), Alessandro Anello (Assessorato allo Sport Comune di Palermo), Alberto Firenze (Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo), Michele Torregrossa e Anna Russo (Università di Palermo), Vincenzo Infantino (Arpa), il Colonnello Emilio Vitrone (Guardia di Finanza di Palermo), Michele Maltese (Capitaneria di Porto di Palermo C.A), Tiziana Cillari (Ispra) Mauro Sinopoli (biologo dell’Anton Dohrn) e Giuseppe Russo (biologo dell’Istituto Ballatore).

Venerdì 4 dicembre, nella sezione dedicata a “CINEMA SPORT & SALUTE”, Ruolo dell’attività fisica per la Salute - Prevenzione della Salute – Screening, tra le 10 e le 16, il festival, in collaborazione con l'ASP 6, offrirà alla cittadinanza alcune prestazioni sanitarie gratuite tra cui in particolare alcuni screening volti alla prevenzione di gravi patologie di larga diffusione: screening mammografico; del cervicocarcinoma; del tumore del colon-retto; delle infezioni sessualmente trasmesse (IST); del diabete. Sarà inoltre possibile accedere ad alcune vaccinazioni e saranno attivati un Infopoint, uno sportello amministrativo e lo sportello PNES.



Sabato 5 dicembre sempre per la stessa sezione " CINEMA, SPORT E SALUTE ", Ruolo dell’attività fisica per la Salute – Prevenzione della Salute - Screening si terrà una Tavola rotonda a cura della Federazione Medico sportiva di Palermo, diretta dal Dr. Vittorio Virzì: un incontro con le massime autorità mediche con il coinvolgimento di studenti delle scuole e dell'università e rappresentanti e operatori delle Federazioni e Associazioni sportive, che contribuiranno a sensibilizzare sul tema della prevenzione attraverso lo stimolo all'attività fisica.

Il futuro del rapporto tra cinema, sport e salute si presenta ricco di opportunità. Le nuove tecnologie, come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale, aprono scenari innovativi per la creazione di esperienze immersive e personalizzate, in grado di coinvolgere sempre più persone e di promuovere stili di vita attivi e salutari.

Il cinema, lo sport e la salute sono tre elementi strettamente interconnessi che possono rafforzarsi a vicenda. Grazie al suo potere di influenzare le emozioni e i comportamenti, il cinema può diventare un alleato prezioso nella promozione di stili di vita sani e attivi, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone.

Tra le presenze istituzionali previste quella di Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo, Alessandro Anello Assessore Turismo e Sport – Comune di Palermo, Enzo Falzone - Presidente CONI Sicilia e Salvatore Amato - Presidente Ordine dei Medici di Palermo.

Tra gli interventi si segnalano quelli di Salvatore Corrao - Professore ordinario di Medicina Interna, Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e della UOC di Medicina Interna IGR ARNAS Civico, Claudio Costantino - Professore Associato Igiene presso Università degli Studi di Palermo, Referente Ambulatorio Vaccinale AOU Policlinico Palermo, Giuseppe Termini Direttore distretto 42 ASP Palermo, Sergio Fasullo - Direttore U.O.C Cardiologia P.O. G.F. Ingrassia.

Al termine del convegno sarà redatto un documento video da pubblicare e diffondere nelle scuole e nelle università allo scopo di dare continuità alla promozione dei valori del cinema, dello sport e con l'intento di promuovere prevenzione in materia di salute.



Tra i numerosi riconoscimenti che il Paladino d'Oro Sport Film Festival assegnerà quest’anno, si segnala che la direzione del festival ha già avuto modo di consegnarne uno cui teneva particolarmente nel corso della presentazione del festival alla Camera dei Deputati dello scorso ottobre. Nelle mani di Eleonora Vallone, figlia dell’attore Raf Vallone, il Comune di Palermo e l'Accademia del Cinema Sportivo hanno infatti consegnato il Paladino d'Oro Sport Film Festival - Premio Cinematografico Internazionale per il documentario "Combattente" dedicato all'indimenticabile attore e diretto da Marco Spagnoli, ritenendo che il racconto mette in luce la straordinaria e poliedrica personalità di Vallone, che prima di diventare un divo del cinema internazionale è stato un intellettuale, un giornalista, un partigiano e un calciatore di Serie A. Una anticipazione del documentario, tuttora inedito, verrà presentata a Palermo durante il festival.



Paladino d’Oro Sport Film Festival è patrocinato da Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, Città Metropolitana di Palermo, Città di Palermo e sostenuto da INAIL, USR Sicilia, FMSI-Federazione Medico Sportiva Palermo, CSC Centro Sperimentale di Cinematografia Sicilia, Corpo Consolare Palermo.