Palermo, a Villa Antonietta il concerto dell'Arianna Art Ensemble

L'Arianna Art Ensemble e Mario Crispi proporranno un viaggio nel Mediterraneo attraverso i versi dell'Odissea e le tradizioni musicali delle popolazioni citate nel poema omerico.

Le onde del Mediterraneo bagnano coste sulle quali popoli di ogni tempo hanno fondato la loro cultura con lo sguardo verso quel blu che per millenni ha ispirato poeti e ha sfidato esploratori: con “Le Terre di Ulisse”, ultimo appuntamento estivo degli Amici della Musica, giovedì 7 settembre alle ore 21 nella cornice liberty di Villa Antonietta nella Piana dei Colli di Palermo (via Principe di Pantelleria 12), l’Arianna Art Ensemble condurrà il pubblico in un viaggio musicale che, attraverso i versi del poema omerico, farà scoprire le tradizioni musicali di paesi come la Turchia e la Spagna e di isole come la Sicilia e la Sardegna.

L’Arianna Art Ensemble – formato da Debora Troìa (canto e recitazione), Federico Brigantino (violino), Paolo Rigano (chitarra barocca), Silvio Natoli (tiorba), Cinzia Guarino (clavicembalo e qanun turco), Giuseppe Valguarnera (percussioni etniche) – insieme al polistrumentista Mario Crispi, esperto di musica etnica e fondatore del gruppo musicale Agricantus, ripercorrerà le tappe dell’eroe omerico narrate nell’Odissea. Ogni brano, tratto dalla tradizione di un paese che si affaccia sul “Mare nostrum”, sarà eseguito con strumenti antichi ed etnici (come l’oud, il colascione e la tiorba) e sarà preceduto dalla lettura dei versi del poema in cui si fa riferimento a quella determinata regione. Brani della tradizione tunisina si alterneranno alle tarantelle campane e siciliane che, a loro volta, lasceranno spazio alle melodie albanesi e greche, tutte eseguite nello stesso programma per sottolineare la matrice comune dei popoli mediterranei.

Anche questo concerto a Villa Antonietta rientra nell’ambito del “Festival Musica con vista”, organizzato dal Comitato Amur che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia della musica da camera.

I biglietti per il concerto a Villa Antonietta hanno un costo di 8 euro (intero) e 5 euro (ridotto) e possono essere acquistati direttamente sul posto a partire dalle 19.30.

