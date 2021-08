meteo

Ancora allerta per rischio incendi e ondate di calore: previsti 39 gradi a Palermo

Ancora un'allerta della Protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia.

01/08/2021

Ancora un'allerta della Protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore sulla Sicilia. Oggi, domenica 1 agosto, è previsto un livello di allerta arancione su tutta l'isola e rossa per le province di Catania e Caltanissetta. Allerta rossa anche per le ondate di calore su Catania e Palermo dove la temperatura percepita sarà di 39 gradi.

