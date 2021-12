meteo

Torna il maltempo in Sicilia, domani allerta meteo gialla

Per la giornata di domani, venerdì 3 dicembre, è previsto sulla Sicilia un livello di allerta gialla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/12/2021 - 17:44:02 Letto 585 volte

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo GIALLA per condimeteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, venerdì 3 dicembre.

In particolare, si legge nel bollettino, "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori tirrenici. Temperature in generale diminuzione. Venti: localmente forti nord-occidentali e sud-occidentali la mattina sulle zone ioniche. Mari: Agitato lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione; molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato dal pomeriggio lo Stretto di Sicilia e dalla sera il Tirreno meridionale".

Fonte: Protezione civile regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!