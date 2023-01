Un albero per il futuro

''Un albero per il futuro'', Comune di Palermo presenta l'iniziativa presso la scuola ''Perez-Calcutta''

Un progetto del centro nazionale Carabinieri della biodiversità per combattere i crimini ambientali con il coinvolgimento delle scuole.

Pubblicata il: 25/01/2023

Il vice Presidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, su delega del sindaco ha partecipato stamani presso l’Istituto Comprensivo “Perez - Madre Teresa di Calcutta” all'evento “Un albero per il futuro".



«Un progetto ambizioso del centro nazionale Carabinieri della biodiversità – spiega Mancuso - per combattere i crimini ambientali con il coinvolgimento delle scuole. La presenza dell'Albero di Falcone, sensibilizza noi tutti, ragazzi compresi, al tema dell'impegno sociale e sottolinea l’importanza della salvaguardia ambientale per garantire un futuro migliore ai nostri figli».

Fonte Immagine: Stefano Patania

