Un premio internazionale alle eccellenze artistiche, World best Artists Prize a Palazzo Fatta il 21 giugno

Il premio nasce con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche internazionali.

Un premio, un riconoscimento alla creatività ma anche alla dedizione e alla passione per la propria arte. Mercoledì 21 giugno a partire dalle ore 17, nella prestigiosa cornice di Palazzo Fatta, nel centro storico della città, si terrà la prima edizione di World Best Artists Prize, ideata e organizzata dalla Fondazione Costanza presieduta da Alessandro Costanza e dal direttore generale Filippo Lo Iacono.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze artistiche internazionali. Alla cerimonia di premiazione, presentata da Antonella Giotti e Martina Panno, ad essere insigniti del premio saranno uomini e donne che si sono distinti per per la creatività artistica nella scrittura, canto, ballo, recitazione, pittura, scultura e arte culinaria.



La commissione tecnica scientifica è costituita dallo storico dell’arte prof.ssa Maria Palladino Padova e storico dell’arte prof.ssa Giada Elsa Tarantino Milano. La Fondazione Costanza si avvale di collaboratori internazionali quali Sweta Jha, titolare della TTITLI Gallery of Madhubani Art di Singapore, Cheon Eob, direttore dell’Haegeumgang Theme Museum del Sud Corea, Madrid Fashion Week a cura di Juan Bautista De La Vera Cruz, Hokomoto Gallery Nigeria e da tante altre personalità leader della cultura internazionale, artisti italiani e provenienti da Francia, Svizzera, Grecia, Polonia, Uruguay, Ecuador ed altri Paesi del mondo.



I premiati, selezionati per il loro percorso artistico e bagaglio culturale e di esperienze, riceveranno un premio con logo a colori della Fondazione Costanza. Durante la cerimonia di premiazione verranno assegnate delle menzioni speciali ad artisti siciliani del mondo della cultura, del teatro, del cinema, della musica, scrittura e delle arti culinarie.



Tra gli artisti noti premiati: Salvo Piparo, attore, cantastorie, teatro e cinema; Armand Curameng, cantante; Sonia Contino voce lirica; Pierpaolo Petta fisarmonica/piano; Carmine Mancuso senatore; Antonio Pandolfo cabaret, attore; Roberta Molino, danzatrice; Davide Morici, presidente Io compro siciliano; Marco Faggi, presidente Fondazione Marco Faggi; Mario Caminita, speaker artista musicale; Mario Zito, ex assessore Cultura e Accademia Belle Arti Palermo; Nino Sutera, coordinatore European rural parliament Italy; Gino Pantaleone, scrittore; Sandy Di Natale, regista cinema e teatro; Giovanni Raso, regista cinema e teatro; Antonino Auccello Vcc Panormus Giro Sicilia; Anna Cane, giornalista; Mariano Carbonetti chef; Roberto Cascino, chef; Ninni Terminelli avvocato e ospite culturale; Myriam De Luca, giornalista e scrittrice; Sergio Pochini, coordinatore eventi e scenografo teatrale; Francesca Vaccaro, regista e attrice teatro; Carlo Guidotti giornalista, editore.



Seguirà degustazione di prodotti siciliani messi a disposizione da aziende, eccellenze gastronomiche siciliane: Carbonetti e Cascino chef; Guddo event mozzarelle; Morselli salumi; Sapori di Piana; Cosentino Nicosia Birrificio; Cantine Santantonio.

Sottofondo musicale a cura di dj Manola Bargione.



Interviste e riprese video di Gioele Pennino e il suo staff.

Foto a cura di Salvo Quagliana e Alessandro Burrosi.



Il Sodalizio organizzante, ha premiato importanti personalità della cultura in Spagna, come il Periodista TV, Don Alfonso Merlos, Padre Angel Rodriguez Fondatore di Messaggeri della Pace che ricevette anche il Premio Principe delle Asturie dai Reali di Spagna e tanti altri.



