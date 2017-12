hashish

Bimbo di 20 mesi in coma per intossicazione da hashish

Un bambino di 20 mesi si trova ricoverato in gravi condizioni, a Milano, a causa di un'intossicazione da Thc, il principio attivo dell'hashish.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 11:03:40 Letto 713 volte

Un bambino di 20 mesi si trova ricoverato in gravi condizioni, a Milano, a causa di un'intossicazione da Thc, il principio attivo dell'hashish. Il piccolo è stato male sabato a Sesto San Giovanni, ma solo ieri i medici hanno avvisato la Polizia dopo i risultati delle analisi del sangue.

Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia, il padre del piccolo, un egiziano, sarebbe abituale consumatore di hashish. La madre, romena, non ne avrebbe alcuna traccia nel sangue e quindi si esclude che possa averla passata al figlio magari con l'allattamento. I due si sono giustificati dicendo che il piccolo potrebbe aver trovato e ingerito l'hashish in un parco giochi ma l'ipotesi più credibile sarebbe quella che invece lo abbia trovato in casa.

Il piccolo, dopo le convulsioni e una grave crisi respiratoria, ora starebbe meglio. E' seguito dai medici dell'ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!