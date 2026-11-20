Sciopero generale

Palermo, 30 mila in corteo con Cgil e studenti contro la manovra: ''Salari e pensioni non bastano più''

Da piazza Marina a piazza Massimo la manifestazione contro il caro vita e i tagli a sanità e istruzione. Ridulfo: ''La mobilitazione è lotta per il cambiamento''. Sorrentino chiede investimenti pubblici, giustizia sociale e fiscale.

Cgil Palermo

Trentamila persone in corteo a Palermo per lo sciopero generale della Cgil contro la manovra del governo, il caro vita e i tagli alla sanità e all'istruzione. È il bilancio della mobilitazione di venerdì 20 novembre 2026, che ha visto sfilare insieme lavoratori, pensionati, precari, studentesse e studenti.

La manifestazione, accompagnata dallo slogan nazionale «Il futuro è adesso», è partita alle 9.30 da piazza Marina e ha raggiunto piazza Massimo intorno a mezzogiorno, con un corteo aperto dallo striscione «Lavoratrici, lavoratori, studentesse e studenti, uniti per il futuro».

Accanto alla Cgil Palermo hanno partecipato gli studenti della Rete studentesca e gli universitari dell'Udu, insieme a numerose associazioni, tra cui Anpi, Arci, Arcigay, Palermo Pride, Acli, Federconsumatori e la Rete per la difesa della Costituzione.

Sciopero a Palermo, adesioni nei cantieri e nelle scuole

Lo sciopero generale di 24 ore ha interessato i settori pubblici e privati, con delegazioni provenienti dai luoghi di lavoro e una decina di pullman arrivati dalla provincia.

Secondo i dati comunicati dalla Cgil, alla Fincantieri ha scioperato il 60% dei lavoratori, mentre le attività sono state sospese nel cantiere edile dell'anello ferroviario e alle Cementerie di Isola.

Il sindacato segnala adesioni significative anche nei Comuni della provincia, in particolare a Piana degli Albanesi, Roccapalumba e Belmonte Mezzagno, oltre che all'Istituto zooprofilattico e in alcuni cantieri dell'igiene ambientale, dove sarebbe stata raggiunta l'adesione totale.

Numerose le scuole rimaste chiuse e i docenti, anche universitari, presenti alla manifestazione.

Ridulfo: ''La mobilitazione di oggi è lotta per il cambiamento''

Dal palco di piazza Massimo, il segretario generale della Cgil Palermo, Mario Ridulfo, ha criticato le politiche economiche dei governi nazionale e regionale e dell'Amministrazione comunale.

«Siamo qui perché non ne possiamo più di una politica che fa gli interessi di pochi contro i bisogni di tanti. Noi siamo la maggioranza di questo Paese. Siamo quelli che per vivere devono lavorare e studiare», ha dichiarato.

Ridulfo ha denunciato l'aumento del costo della vita, la precarietà lavorativa, le difficoltà della sanità pubblica e le condizioni delle scuole, contestando la scelta di privilegiare la spesa per gli armamenti rispetto ai bisogni sociali.

«Lo sciopero generale è contro questo sistema che protegge solo il potere dei privilegiati», ha aggiunto, attribuendo responsabilità politiche ai governi guidati da Giorgia Meloni e Renato Schifani e all'Amministrazione comunale di Palermo.

«La sofferenza, la precarietà, l'insicurezza sociale delle persone non sono una percezione. La mobilitazione di oggi è lotta per il cambiamento», ha concluso.

Povertà, disoccupazione e inflazione: i dati citati dalla Cgil

Nel suo intervento, Ridulfo ha richiamato alcuni indicatori economici e sociali relativi alla Sicilia e a Palermo.

Secondo i dati illustrati dal sindacato, nell'Isola la quota di famiglie con grandi difficoltà ad arrivare a fine mese è passata dall'8,8% al 15% in quattro anni, mentre le persone a rischio povertà sarebbero il 44%, contro il 18,6% nazionale.

Per Palermo, Ridulfo ha citato un tasso di disoccupazione del 14,7%, un'inattività del 48% e una disoccupazione giovanile del 45,7% nella fascia tra 15 e 29 anni. Ha inoltre indicato un divario di 20,3 punti tra uomini e donne.

Sul fronte dei prezzi, ha segnalato un aumento dell'inflazione cittadina dal 3,9% al 4,9% tra agosto e settembre, a fronte del 4,2% nazionale.

«Come fa una famiglia siciliana ad arrivare a fine mese se solo per l'alimentazione deve spendere il 25 per cento del reddito? O il 50 per cento per l'abitazione?», ha chiesto il segretario della Cgil Palermo.

Sorrentino: ''Investire in sanità, casa, istruzione e trasporti''

A concludere la manifestazione è stata Serena Sorrentino, segretaria nazionale della Cgil, che ha ribadito la richiesta di una modifica delle politiche economiche e delle manovre di bilancio.

«Basta investire nel riarmo, basta politiche di austerità, che tagliano lo stato sociale, a partire dalla sanità», ha affermato.

«Chiediamo di investire le risorse pubbliche garantendo giustizia sociale ed equità alle persone, che significa salute, casa, istruzione, trasporti», ha proseguito, sottolineando le esigenze del Mezzogiorno.

Tra le rivendicazioni del sindacato figurano una maggiore tutela dei redditi da lavoro e da pensione e una riforma fiscale che non penalizzi le fasce economicamente più deboli.

Gli studenti: ''Studiare è un diritto, non un privilegio''

Dal palco, con gli interventi coordinati dalla segretaria della Cgil Palermo Bijou Nzirirane, hanno preso la parola anche Gaia Ragusa, della Rete studentesca Palermo, e Giovanna Billitteri, coordinatrice dell'Udu Palermo.

«Chiediamo un futuro dignitoso adesso. Pretendiamo azioni concrete. Il futuro delle nuove generazioni non può essere lasciato al caso», hanno dichiarato.

«Studiare è un diritto, non un privilegio. Come lavorare. E poter restare nella propria terra», hanno aggiunto, portando al centro della manifestazione le richieste delle nuove generazioni sul diritto allo studio, al lavoro e alla possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia.