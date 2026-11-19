Patrimonio monumentale

Palermo, torna a splendere il monumento a Ignazio Florio: completato il restauro. Lagalla e Carta: ''Restituiamo alla città un simbolo della sua storia''

Concluso il restauro della statua e della storica recinzione in ghisa, danneggiata nel tempo da furti e atti vandalici. Recuperati gli elementi decorativi originali e ricostruite le parti mancanti. L'intervento è stato presentato dal sindaco Roberto Lagalla e dall'assessore Maurizio Carta.

Comune di Palermo

Completati a Palermo i lavori di restauro del monumento dedicato a Ignazio Florio, nell'omonima piazza. L'intervento ha consentito di recuperare le superfici lapidee e ripristinare la storica recinzione in ghisa, danneggiata nel tempo anche a causa di atti vandalici e furti.

Alla presentazione dei lavori hanno partecipato il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale al Centro storico Maurizio Carta, che hanno sottolineato l'importanza della tutela del patrimonio monumentale cittadino.

Il restauro della statua e della recinzione in ghisa

I lavori sono stati realizzati nell'ambito del Contratto applicativo 2023-2, dedicato al ripristino e alla manutenzione dei manufatti e dei beni culturali esterni.

Gli interventi sulle superfici lapidee hanno interessato il basamento, il podio e le basi dei quattro reggi-lumi.

Sono state effettuate operazioni di pulitura a secco per eliminare polveri, terriccio e depositi superficiali, oltre alla rimozione della vegetazione infestante e dei graffiti. Sul basamento è stato inoltre applicato un prodotto protettivo.

Particolarmente articolato il lavoro sulla recinzione metallica, i cui elementi decorativi originali ancora presenti, tra cui ancore, ghirlande, aquile, festoni e aste, sono stati recuperati, numerati e catalogati.

Attraverso la realizzazione di calchi e controcalchi è stato possibile ricostruire e fondere le parti mancanti, successivamente ricollocate con sistemi di fissaggio e stuccature adeguati.

Il restauro si è concluso con l'applicazione di prodotti anticorrosivi e la verniciatura dell'intera recinzione.

Lagalla e Carta: ''Un intervento per tutelare la memoria della città''

«Restituire alla città un monumento come quello dedicato a Ignazio Florio significa prendersi cura della nostra memoria, della nostra identità e del patrimonio storico e artistico che caratterizza Palermo», dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Maurizio Carta.

«Questo intervento non rappresenta soltanto un'opera di recupero materiale, ma un importante segnale di attenzione verso i luoghi della città e i suoi simboli, che devono essere tutelati e valorizzati», aggiungono.

Il sindaco e l'assessore hanno ringraziato l'impresa esecutrice e gli uffici comunali che hanno seguito il progetto, ribadendo la necessità di affiancare alla manutenzione anche azioni di prevenzione e contrasto al degrado e agli atti vandalici.

I lavori conclusi il 18 novembre

Il cantiere, avviato il 9 gennaio 2025, si è concluso il 18 novembre 2026.

L'intervento è stato eseguito dall'impresa DAMIGA Srl. Responsabile unico del procedimento è stato l'architetto Giuseppe Prestigiacomo, mentre progettista e direttore dei lavori è stata l'architetto Angela Gebbia.

Il dirigente dell'Ufficio Città storica è l'ingegnere Tonino Martelli e l'alta sorveglianza è stata curata dall'architetto Angiolina Ganazzoli.

La storia del monumento a Ignazio Florio

Il monumento rappresenta una testimonianza della storia economica e imprenditoriale di Palermo e del legame della famiglia Florio con la città.

La statua, realizzata nel 1896 dallo scultore Benedetto Civiletti, fa parte del complesso monumentale progettato dall'architetto Giuseppe Damiani Almeyda.

L'opera fu inaugurata nel 1904, grazie al contributo economico del Comitato degli operai della Fattoria Florio di Marsala, presenti alla cerimonia.

Di particolare valore artistico è la recinzione in ghisa, anch'essa disegnata da Damiani Almeyda e realizzata dalla fonderia Orotea.

I suoi motivi ornamentali, tra cui le ancore e gli elementi legati alla navigazione, richiamano simbolicamente la flotta mercantile e la storia imprenditoriale dei Florio.

Con il completamento del restauro, il monumento torna a presentarsi nella sua integrità, recuperando gli elementi architettonici e decorativi che ne caratterizzano il valore storico e artistico.