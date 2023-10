Concorso Corpo Forestale

Concorso Corpo Forestale, Siad-Csa-Cisal: ''Giornata storica, ora contratto di settore che valorizzi il personale''

''Apprezziamo l’impegno del Governo regionale a potenziare il Corpo forestale che oggi è sottodimensionato'', dicono Giuseppe Badagliacca e Luca Crimi del Siad-Csa-Cisal.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/10/2023 - 16:26:21 Letto 905 volte

“Il concorso per l’assunzione dei nuovi agenti del Corpo forestale siciliano rappresenta un momento storico per la nostra Regione e per il Corpo: l’ultimo reclutamento di personale risale al 1991 e oggi più che mai c’è l’esigenza di rilanciare un settore così importante per la Sicilia. Apprezziamo l’impegno del Governo regionale a potenziare il Corpo forestale che oggi è sottodimensionato: il concorso insieme all’acquisto di nuovi mezzi, alla dotazione di avanzate tecnologie e alla nuova centrale unica operativa daranno rinnovato impulso in questo senso. Adesso chiediamo di coronare questo impegno con un contratto di settore che valorizzi il personale”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Luca Crimi del Siad-Csa-Cisal.

Fonte: Cisal Sicilia

Fonte Immagine: Cisal Sicilia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!