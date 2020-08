Covid-19

Coronavirus, in Sicilia 27 nuovi casi: 14 i migranti

Nuovo incremento di casi di Coronavirus in Sicilia.

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno. In 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di del giorno prima, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.190.

I nuovi contagi nell’Isola, confermano fonti dell’assessorato regionale per la salute, riguardano, dunque, 14 migranti, uno in più rispetto a ieri. Dei 13 contagi diretti in Sicilia. invece, tre sono a Ragusa (dove i casi totali registrati sono sedici considerando anche che in quella provincia sono stati scoperti 13 dei 14 migranti totali ora in isolamento), sei sono i casi a Catania, tre a Messina, uno a Palermo e uno a Caltanissetta (l’ultimo dei 14 migranti)

