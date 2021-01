Covid-19

Coronavirus, Orlando critica la zona rossa: ''Non funziona, meglio subito un vero lockdown''

''L'ho gią detto e lo ripeto: meglio subito un vero lockdown di due/tre settimane'', ribadisce il sindaco Leoluca Orlando.

"La zona rossa non funziona. La Sicilia rischia un altro lockdown. Questi i titoli dei quotidiani oggi. L'ho già detto e lo ripeto: meglio subito un vero lockdown di due/tre settimane che permetta DAVVERO di combattere la diffusione dei contagi e permetta DAVVERO di garantire ristori e assistenza economica adeguata, invece di questa "zona rosa pallido" che non blocca alcunché e non garantisce aiuti economici a chi rischi di perdere il lavoro, il reddito, la propria attività economica. Così rischiamo una agonia che duri mesi senza risolvere i problemi." Così il sindaco Leoluca Orlando in un post su Facebook.

