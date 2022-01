Coronavirus

Covid-19, il bollettino di oggi: 192.320 nuovi casi su 1.181.889 tamponi e altri 380 morti

Quadro riepilogativo della situazione in Italia aggiornato ad oggi, 19 gennaio 2022.

Sono 192.320 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 1.181.889 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento rispetto al 15,4% di martedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 380. Diminuiscono di 27 unità le terapie intensive, mentre sono 52 in più di martedì i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. I guariti odierni sono 136.152.

Nei reparti d'urgenza sono in tutto sono ricoverati 1.688 malati di Covid, con 134 nuovi ingressi nell'arco delle 24 ore, mentre i ricoverati con sintomi sono complessivamente 19.500.

