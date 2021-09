Tamponi

Decreto Green pass obbligatorio, i nuovi prezzi tamponi fino a 31 dicembre

Prezzi dei tamponi calmierati secondo il decreto sul green pass - obbligatorio su tutti i posti di lavoro pubblici e privati - che il governo si appresta a varare questo pomeriggio.

Tamponi covid gratis per i soggetti fragili che non possono vaccinarsi. Prezzi dei tamponi calmierati per gli altri cittadini secondo il decreto sul green pass - obbligatorio su tutti i posti di lavoro pubblici e privati - che il governo si appresta a varare questo pomeriggio.

Per tutti i fragili che non possono vaccinarsi sarà gratuito, mentre sarà fissato a 8 euro per gli under 18 e a 15 euro per tutti gli altri. Nel testo del decreto dovrebbe comparire anche l’obbligo per le farmacie di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi.

