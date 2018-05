governo

Governo: c'è accordo sul programma, nome premier entro 48 ore

Raggiunto l'accordo di programma tra Lega e M5S e adesso si lavora sull'intesa per il nome del futuro premier.

Pubblicata il: 13/05/2018

Raggiunto l’accordo di programma tra Lega e M5S e adesso si lavora sull’intesa per il nome del futuro premier. Fonti interne ai due schieramenti spiegano che a salire a Palazzo Chigi non saranno né Matteo Salvini, né Luigi Di Maio, ma una "figura terza", su cui nessuno, però, si lascia andare a indiscrezioni. Per conoscere il nome occorrerà attendere "uno o due giorni", senza escludere del tutto l'ipotesi che domani si possa salire al Colle con una indicazione condivisa.

I due leader hanno lasciato il Pirellone, e adesso potrebbero essersi diretti verso una destinazione comune, nel capoluogo lombardo, per definire la scelta del nome di chi guiderà il nuovo esecutivo giallo-verde. Entrambi, infatti, hanno definitivamente fatto un passo indietro sulla volontà di assumere l'incarico di premier, per poter chiudere le trattative. In ogni caso, la partita da domani si sposterà a Roma.

Per Di Maio e Salvini la questione più spinosa è proprio quella di trovare il futuro presidente del Consiglio. Un alto profilo che deve trovare d'accordo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La personalità chiamata a rivestire il ruolo di presidente del Consiglio deve essere un politico e non un tecnico, secondo le ultime indiscrezioni che trapelano. I Cinque Stelle sembrano guardare al mondo accademico. Ma nessuna conferma arriva su eventuali contatti tra i Cinque Stelle e l'economista Guido Tabellini, nome già circolato nella lista dei 'toto premier. Più semplice potrebbe rivelarsi l'intesa sui ministri: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio; alla Lega la guida dei dicasteri Interno, Sviluppo economico, Agricoltura e Welfare.

Per quanto riguarda il programma, c'è sintonia sui punti fondamentali della bozza di 24 pagine. Flat tax, legge Fornero e lotta all'immigrazione clandestina il cuore del programma del Carroccio, reddito di cittadinanza e legge sul conflitto di interesse i cavalli di battaglia dei pentastellati. Sul capitolo pensioni resta la difficoltà delle coperture, mentre si va verso un reddito di cittadinanza a tempo. C'è sostanziale intesa sull'Ilva di Taranto e sul taglio delle tasse, sul rilancio delle infrastrutture e il contrasto alla disoccupazione, su riduzione della burocrazia, tutela dell'ambiente e legittima difesa. Visione comune sui capitoli scuola e sanità e anche sull'Europa. Si discute su giustizia e lotta alla corruzione, il conflitto di interessi potrebbe risultare ostico dopo che il leader della Lega ha ribadito di essere "leader del centrodestra" e ora che l'alleato Silvio Berlusconi ha riacquistato l'agibilità politica dopo la riabilitazione del Tribunale di sorveglianza di Milano.

