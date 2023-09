Migranti

Migranti, Tajani: ''Non si possono portare tutti in Italia''

''L'Italia non può essere scelta da tutto il resto dell'Europa come luogo in cui portare tutti i migranti'', afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/09/2023 - 00:02:00 Letto 755 volte

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani torna sulle polemiche con la Germania e al Tg4 spiega che il problema con Berlino è "legato al finanziamento a ong che poi devono portare i migranti in Italia. Perché non finanziano ong che portano i migranti in Germania? L'Italia non può essere scelta da tutto il resto dell'Europa come luogo in cui portare tutti i migranti".

Fonte: t

Fonte Immagine: Facebook Tajani

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!