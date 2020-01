Rap

Palermo, 94 lavoratori Reset passano a Rap

Il passaggio di questo personale, a costo zero per i palermitani, consentirą a Rap di potenziare i suoi servizi di spazzamento e raccolta.

Pubblicata il: 17/01/2020

“L’accordo raggiunto ieri sulla mobilità di 94 operatori dalla Reset alla Rap è un importante risultato per la città: il passaggio di questo personale, a costo zero per i palermitani, consentirà a Rap di potenziare i suoi servizi di spazzamento e raccolta e a Reset di alleggerire le spese”. Lo dicono Giuseppe Badaglicca e Nicola Scaglione della Fiadel-Cisal, commentando l’esito dell’incontro tenutosi ieri tra l’amministrazione comunale e i vertici delle due aziende.



“Nonostante la contrarietà di altre organizzazioni sindacali, la Fiadel-Cisal ha insistito perché si realizzasse questa mobilità – continuano Badagliacca e Scaglione - e anche il Segretario generale ha confermato che è possibile usare le graduatorie del 2016. Attendiamo adesso la firma del contratto che avverrà nei prossimi giorni, a cui seguiranno le visite mediche”.

