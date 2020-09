Coronavirus

Tamponi rapidi nelle scuola, via libera dal Comitato tecnico scientifico

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera sull'uso dei tamponi rapidi anche nelle scuole.

Pubblicata il: 30/09/2020

Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato il via libera alle indicazioni contenute nella circolare del ministero della Salute sull'uso dei tamponi rapidi anche nelle scuole "per la sola attività di screening". Come aveva preannunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, si amplia l'uso dei test antigenici rapidi usati finora negli aeroporti.

A stretto giro arriva il via libera da parte del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, alla richiesta pubblica di offerta per la fornitura di 5 milioni di test rapidi, destinati 'alla rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-CoV-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare'. La procedura, avviata su richiesta del ministro della Salute e condivisa nei contenuti dal Comitato Tecnico Scientifico, è stata pubblicata sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 - e del Ministero della Salute. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 18.30 di giovedì 8 ottobre 2020.

