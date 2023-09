Migranti

Record migranti a Lampedusa: oltre cento sbarchi in 24 ore

I migranti giunti sull'isola sono circa 4mila, 700 in più quelli presenti nell'hotspot.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/09/2023

Sono oltre cento le barche arrivate a Lampedusa in meno di 24 ore. Tutti i record precedenti sono stati polverizzati: i migranti giunti sull'isola sono circa 4mila, 700 in più quelli presenti nell'hotspot, ma i numenri vengono aggiornati continuamente. Ottocento, che non andranno a Lampedua, sono stati soccorsi dalla nave Diciotti della Guardia costiera. Per tutto il giorno barche in fila al porto ad attendere il turno per lo sbarco.

