Chiude Mosaicoon, la start-up palermitana schiacciata dalla concorrenza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/07/2018 - 20:38:14 Letto 369 volte

Mosaicoon, la start-up palermitana fondata da Ugo Parodi Giusino, leader nella produzione e nella distribuzione di video per il web, chiude i battenti. Nonostante la crescita costante e una posizione importante nel settore della comunicazione video online, non ha retto alla concorrenza dei colossi del web, Google e Facebook. Dopo il costante calo di clienti negli ultimi due anni, è arrivata la decisione del management di chiudere subito l'azienda per evitare ulteriori perdite. Oltre 120 dipendenti sparsi tra la sede di Isola delle Femmine e il resto del mondo perderanno il lavoro

Vincitrice di diversi premi nel settore informatico e delle start-up, Mosaicoon è stata una esperienza di successo in questi dieci anni, arrivando a fatturare fino a 20 milioni di euro e ha aperto sedi a Singapore, New Delhi, Seoul, Londra, Milano e Roma. Per anni simbolo del successo delle startup italiane, Mosaicoon è entrata nella top ten delle migliori scaleup europee con il più alto potenziale di crescita.

Ma alla lunga, specialmente dopo aver provato a fare un salto economico con nuovi investimenti, non ha retto la concorrenza mondiale con i due colossi del web, Google e Facebook, fare la parte del leone. Difficile poi trovare nuovi investitori specie se davanti si hanno concorrenti di questo livello.

Specializzata nella comunicazione virale online per la pubblicità delle aziende, Mosaicoon aveva ricevuto anche la visita dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi come esempio di impresa giovane e nel settore dell'innovazione che cresceva anche nel profondo Sud e nel 2011 aveva ricevuto un premio per l’innovazione da parte dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

