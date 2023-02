Zelensky a Sanremo 2023

Zelensky al Festival di Sanremo 2023? Amadeus: ''Aspettiamo una risposta dall'ambasciatore''

La presenza in video del leader ucraino Volodymyr Zelensky, è prevista nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/02/2023 - 00:02:00 Letto 786 volte

"Aspettiamo una risposta dall'ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa accadrà". Così il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus, in collegamento da Sanremo con “Che tempo che fa”, ha risposto a una domanda di Fabio Fazio che chiedeva conferma della presenza in video del leader ucraino Volodymyr Zelensky, prevista nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio.

Fonte: Rai News

