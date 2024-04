presentazione libro

''Chiesa dove vai?'' di Don Alessandro Maria Minutella

Un dossier aggiornato sulla situazione attuale nella Chiesa.

Il Prof. Vittorio Sgarbi presenta il libro Chiesa dove vai? di Don Alessandro Maria Minutella a Palermo – Domenica 28 aprile 2024, ore 16:30 presso l'Hotel Astoria Palace - Via Montepellegrino, 62 – Palermo. Ingresso libero.

Sintesi del libro “CHIESA, DOVE VAI”

Un dossier aggiornato sulla situazione attuale nella Chiesa che, attraverso un accurato e documentato studio a partire dal 1960 (anno decisivo) e la successione dei papi postconciliari, rilancia, approfondisce e completa la questione dell'invalidità della rinuncia di Benedetto XVI e, conseguentemente, della stessa invalidità canonica dell'elezione del cosiddetto papa Francesco, ampiamente affrontata nel volume "Pietro, dove sei?" (2020), mentre la "magna quaestio"- appunto la questione sulla mancata rinuncia di Benedetto XVI al "munus" e il suo porsi quindi in sede impedita - viene sempre più accreditata e condivisa e l'apostasia e l'impostura anticristica, attuazione del Terzo Segreto di Fatima, appaiono dilaganti.

E al contempo, testimonianza e vademecum di resistenza (hypomoné) per affrontare la battaglia escatologica, sempre più dai tratti apocalittici, che esige un connubio inscindibile fra "logos" e "charis" (la luce, la grazia di Dio) offerti da chi per primo ha levato la voce, esponendosi apertamente per ridestare le coscienze, sopravvivendo ad uno stillicidio persecutorio, ancora in atto, privo di precedenti nella storia.

