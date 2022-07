Gabriel Garko compie 50 anni

Gabriel Garko

Gabriel Garko ha raggiunto il traguardo dei 50 anni.

Gabriel Garko, divo delle fiction e sex symbol indiscusso, ha raggiunto il traguardo dei 50 anni. Un'occasione importante che va festeggiata come merita, e lui ha scelto di raccogliere intorno a sé gli amici più cari per spegnere le candeline. A brindare con l'attore c'era Eva Grimaldi, sua ex storica e ora grande amica, insieme alla moglie Imma Battaglia, e anche Maria Grazia Cucinotta che ha riempito di baci e coccole il festeggiato.

Una cena informale quella di Gabriel, organizzata la sera prima del compleanno con candeline a mezzanotte. Il festeggiato ha stappato lo champagne davanti a una torta golosa e ricca di fragole, mentre gli invitati cantavano "Tanti auguri". Lui era bello più che mai in camicia rosa e pantaloni bianchi. Ha stretto Eva a sé con affetto e ha riservato momenti di dolcezza anche a Imma Battaglia.

"Questi siamo noi! Ma da quanto ci conosciamo e quante avventure abbiamo vissuto e superato insieme?! Si dice che la vita incominci a 50 anni, bene io ti auguro che da oggi per te inizi solo il meglio perché te lo meriti...buon compleanno amico mio, ti voglio tanto bene" ha scritto la Grimaldi sui social, mentre la Cucinotta ha condiviso il video di uno scambio di coccole affettuose.

Non è stata l'unica festa organizzata da Gabriel. Dopo l'evento informale con gli amici più cari ne è andato in scena un altro, glamour ma top secret. Solo Valentina Persia ha condiviso qualche immagine di lei e l'attore abbracciati nella notte, tra lucine e fiori rosa mentre cantano "Volare".

