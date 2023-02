Guerra Ucraina-Russia, Wang Yi: ''Cina pronta a presentare proposta di pace''

pace Ucraina-Russia

La Cina Ŕ pronta a presentare un documento in cui chiarisce la sua posizione sulla guerra in Ucraina e in cui si difende il principio della integritÓ territoriale e della sovranitÓ di un Paese, ha anticipato Wang Yi.

La Cina presenterà a breve un'iniziativa di pace per porre fine alla guerra in Ucraina che dura da quasi un anno. Lo ha detto il numero uno della politica estera di Pechino, Wang Yi, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Presenteremo qualcosa. E questa è la posizione cinese sulla soluzione politica della crisi ucraina - ha detto Wang Yi - Resteremo saldamente dalla parte della pace e del dialogo".

La Cina è pronta a presentare un documento in cui chiarisce la sua posizione sulla guerra in Ucraina e in cui si difende il principio della integrità territoriale e della sovranità di un Paese, ha anticipato Wang Yi. Nel documento si sottolineerà anche il principio secondo cui non dovrà mai essere combattuta una guerra nucleare. La Cina tuttavia, ha aggiunto Wang, è contraria alla mentalità della guerra fredda e dei blocchi contrapposti.

"La Cina può svolgere un ruolo" per mediare una soluzione nella guerra in Ucraina, ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba che nelle prossime ore, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, incontrerà Wang Yi.

