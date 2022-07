Vertice Italia-Turchia

Incontro Draghi-Erdogan: focus su Ucraina, crisi alimentare e migranti

Guerra in Ucraina, crisi alimentare e migranti sono al centro del terzo vertice intergovernativo italo-turco.

05/07/2022

Guerra in Ucraina, crisi alimentare e migranti sono al centro del terzo vertice intergovernativo italo-turco che si apre oggi ad Ankara per il rilancio della cooperazione bilaterale tra i due paesi. Con il presidente del Consiglio Mario Draghi (che ha già incontrato il presidente turco Erdogan a margine del G20 di Roma a ottobre 2021 e del vertice Nato a Bruxelles il 24 marzo scorso) nella capitale turca anche i ministri degli Esteri, Luigi Di Maio, della Difesa, Lorenzo Guerini, dell'Interno, Luciana Lamorgese, dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

Durante il vertice la firma degli accordi e dei protocolli d'intesa in ambiti che vanno dalla cooperazione in materia di affari esteri e difesa al sostegno alle micro, piccole e medie imprese, dallo sviluppo sostenibile al riconoscimento delle patenti di guida. Il vertice rappresenta anche un'importante occasione per coordinare gli sforzi sulle conseguenze del conflitto in Ucraina, in particolare sulla crisi alimentare, e sulla crisi in Libia. Altro capitolo delle relazioni bilaterali riguarda la questione migratoria: nel 2021, i migranti irregolari giunti in Italia sulla rotta del Mediterraneo orientale in partenza dalla Turchia sono più che triplicati. I due governi, indica Palazzo Chigi, sono al lavoro per rendere più regolare e strutturato il dialogo su questo tema.

L’Italia è da molti anni impegnata nel promuovere all’interno dell’UE un approccio costruttivo verso la Turchia, considerata un partner strategico per l’Europa. Il vertice di Ankara rappresenta quindi un’occasione importante per rafforzare il dialogo bilaterale in un’ottica non solo nazionale ma anche europea, con l’obiettivo di favorire sviluppi positivi anche per quel che riguarda il tema dei diritti umani.

Fonte: Rai News

