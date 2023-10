Israele-Hamas

Israele, i morti a Gaza sono 2.750. Netanyahu: ''Per ora non c'è cessate il fuoco''

In seguito agli scontri a fuoco avvenuti negli ultimi giorni, il ministero della Difesa israeliano ha deciso di evacuare la popolazione che risiede a ridosso del confine con il Libano.

Il bilancio dei morti a Gaza è salito a quota 2.750: lo ha reso noto il ministero della Sanità di Hamas. I feriti sono oltre 9.700.

"Non c'è per il momento un cessate il fuoco né l'ingresso a Gaza di aiuti umanitari in cambio della fuoriuscita di cittadini stranieri". Lo ha reso noto l'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, commentando le notizie sull'apertura del valico di Rafah fra Egitto e Striscia.

In seguito agli scontri a fuoco avvenuti negli ultimi giorni, il ministero della Difesa israeliano ha deciso di evacuare la popolazione che risiede a ridosso del confine con il Libano, a una distanza inferiore a due chilometri dalla frontiera. Si parla in tutto di 28 località, fra cui la cittadina di Metulla. Le autorità militari hanno inoltre vietato l'ingresso entro una fascia della profondità di quattro chilometri lungo l'intero confine con il Libano.

