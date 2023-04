crimini di guerra

Ucraina, Zelensky annuncia: ''Presto un tribunale per i crimini di aggressione russa''

Il leader ucraino ha poi annunciato che si stanno ''preparando nuove sanzioni contro persone e aziende che lavorano per il complesso industriale militare dei terroristi russi''.

"La prossima settimana sarà molto importante dal punto di vista della nostra lotta per la giustizia, per punire lo stato terrorista e tutti i suoi criminali di guerra. Stiamo lavorando per creare un tribunale per il crimine di aggressione russa". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso servale, citato da Ukrainska Pravda, sottolineando che bisogna "accelerare la sconfitta dello stato terrorista".

Secondo Zelensky "non è sufficiente per l'Ucraina e per il mondo che la Russia sia debole, come sta già accadendo. È invece necessario che risponda pienamente di tutto ciò che ha fatto". Il leader ucraino ha poi annunciato che si stanno "preparando nuove sanzioni contro persone e aziende che lavorano per il complesso industriale militare dei terroristi russi e contro entità straniere le cui forniture aiutano la Russia a prolungare questa aggressione".

