Guerra in Ucraina

Ucraina, Zelensky: ''Resto a Kiev, non mi nascondo e non ho paura''

''I corridoi umanitari li mantengono solo nella direzione del loro paese, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. Che cinismo'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video sui social.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2022 - 09:09:49 Letto 772 volte

"Al sud del paese abbiamo visto una tale quantità di 'ucrainità' che non avevamo mai visto prima. Hanno colpito un vecchio panificio, una chiesa dell'800. Perché? I corridoi umanitari li mantengono solo nella direzione del loro paese per poche decine di persone. Perché? Solo per fare scena, per farli riprendere dalle telecamere e dire come hanno salvato la popolazione. Che cinismo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video sui social. "Resto a Kiev, non mi nascondo e non ho paura", ha affermato ancora aggiungendo: "Quanto serve per vincere questa guerra!".

I negoziati con la Russia proseguiranno fino al raggiungimento di un risultato nell'accordo, ha quindi detto il presidente ucraino. "Oggi (ieri ndr) si è svolto il terzo round di negoziati in Bielorussia, vorrei dire il terzo e l'ultimo, ma siamo realisti. Pertanto, parleremo, insisteremo sui negoziati finché non troveremo un modo per dire al nostro popolo: 'è così che arriveremo alla pace'", ha detto. Nel video si vede Zelensky nel suo ufficio a Kiev ed è la prima volta dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio. Guardando fuori dalla finestra, il presidente ucraino dice: “Resto a Kiev. Nel mio ufficio. Non mi nascondo. E non ho paura di nessuno".

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale". Lo ha detto nel corso di un'intervista al programma "World News Tonight" della ABC. Zelensky afferma inoltre che il presidente russo Vladimir Putin è un criminale di guerra: "Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini... sono tutti criminali di guerra".

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!