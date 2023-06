Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Un giorno i nostri bambini saranno salvi dai russi''

''Ad oggi, grazie ai vari sforzi, è stato possibile riportare in Ucraina 371 bambini dalla deportazione'', ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo tradizionale discorso alla nazione.

Pubblicata il: 05/06/2023

"Verrà il giorno in cui i bambini sulla terra, come anche in Ucraina, saranno protetti da un male come quello russo". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo tradizionale discorso serale alla nazione, citato da Ukrinform, in cui ha elencato le vittime ucraine che si sono registrate recentemente.

"Finora, purtroppo, non disponiamo di informazioni complete sulle centinaia di migliaia di bambini deportati in Russia. Ad oggi, grazie ai vari sforzi, è stato possibile riportare in Ucraina 371 bambini dalla deportazione".

Fonte: Rai News

