Guerra Ucraina-Russia

Zelensky alla Casa Bianca: ''Prossimo anno restituiremo la libertà a tutta l'Ucraina''

''Il prossimo anno dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo'', ha detto Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2022 - 00:12:46 Letto 741 volte

"Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il presidente e il congresso per il loro indispensabile sostegno e per continuare la cooperazione e per avvicinare la nostra vittoria". Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky appena giunto negli Usa.

Riferendosi al suo incontro col suo omologo Biden, Zelensky ha detto: "discuteremo della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti. Il prossimo anno dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo".

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!