Che fine ha fatto l'acqua radioattiva di Fukushima? E soprattutto che fine fa il pescato delle zone radioattive?

di Giuseppe Matranga | Pubblicata il: 27/11/2018 - 17:20:06 Letto 832 volte

Ricordiamo tutti l’esplosione della centrale nucleare di Fukushima in Giappone, tutto il mondo restò col fiato sospeso per giorni, settimane, il pericolo radioattività e contaminazioni della durabilità di millenni mise in apprensione i governi di ogni dove per tentare di arginare il più possibile i danni. Eppure oggi, a distanza di qualche anno, tutto sembra tornato alla normalità.

L’avvenimento di cui trattiamo risale al Marzo 2011, giorni in cui avvenne il peggior incidente nucleare dopo Chernobyl; una consecuzione di eventi scaturiti da un potente terremoto al largo del Mare del Giappone causò la fusione del nocciolo di tre dei sei reattori della centrale, ne scaturì una perdita di materiale radioattivo nell’area circostante e nel mare, rilevato fino a 200 chilometri dall’impianto.

Qualsiasi testata giornalistica ai tempi (solo 7 anni fa), si occupò di approfondimenti in materia di radioattività, dei possibili danni per la salute umana e animale sia nel breve che nel lungo periodo, certo oggi è tutto finito fortunatamente e nessuno nomina più l’accaduto.

La realtà è ben diversa.

Le sostanze rischiose per la salute umana sarebbero il cesio-137 e lo stronzio-90 che hanno una emivita (durabilità media della loro radioattività) di circa 28/30 anni.

Se si considera che solo nei 950 giorni successivi al disastro sono stati riversati in mare circa 300 milioni di litri con una media di 80mila galloni al giorno ( John LaForge, di Nukewatch), si può comprendere la vastità del danno ambientale causato.

Gli esperti concordano sul fatto che il pericolo derivante da qualsiasi rilascio dipenda dalle concentrazioni di radionuclidi e dalla successiva contaminazione dei prodotti della pesca.

La presenza di stronzio nelle ossa di piccoli pesci che potrebbero essere consumati dagli esseri umani potrebbe essere una delle maggiori preoccupazioni. Se ingerito dall’uomo, lo stronzio 90 si accumula nei denti e nelle ossa e può causare cancro alle ossa o leucemia.

Detto ciò voglio chiarire che colui che scrive non è un fisico ne un chimico, ma è abbastanza informato sulla provenienza delle materie prime di tipo alimentare e sulla loro lavorazione, e qui entra nel caldo del tema, ammettendo esplicitamente la volontà di richiamare l’attenzione dei lettori a tal proposito.

Nonostante autorevoli studi di laboratori giapponesi e stranieri abbiano dimostrato che il cesio radioattivo nel pesce catturato nella regione sia diminuito e sia ora dentro i limiti di sicurezza alimentare del Giappone, è bene comprendere che il valore di mercato di tale pescato, e mi riferisco alla AREA FAO 61, sia divenuto ormai il più economico a livello globale.

Il risultato che ne consegue è stato un grande implemento delle importazioni di pesce surgelato da detta area, specialmente per il Tonno, pesce pregiato e molto consumato in Italia e in Europa.

Considerando che i costi della materia prima si riversano chiaramente sul prezzo del prodotto finito è facile convenire sul fatto che il Tonno e il pesce in generale più economico siano di provenienza asiatica e soprattutto proveniente dalle aree FAO 61 e 71, ovvero mar del Giappone e Oceano Pacifico occidentale.

Questo pesce, di minor valore commerciale, di inferiore pregio e sapore, pescato e surgelato chissà quante settimane prima di arrivare in Italia, viene immesso nel nostro mercato; viene venduto nei banchi surgelati dei supermercati, nelle pescherie, utilizzato dai ristoranti di basso costo, e mi riferisco anche agli all you can eat, ma soprattutto viene acquistato e lavorato dalle nostre prestigiose aziende locali, per trasformarlo in tonno in scatola, a filetti, bottarga, pescespada a tranci etc. Prodotti che vengono venduti sia come articoli di primo prezzo, magari a marchio e in offerta, ma in molti casi vengono spacciati per prodotti di prima qualità, perché lavorati da famose aziende Siciliane o del Sud Italia, dove la tradizione delle tonnare è antica; ma resta sempre quel pesce da quattro soldi pescato in acque oceaniche radioattive che fa migliaia di chilometri prima di arrivare ad essere consumato sulle nostre tavole.

Quindi la prossima volta che andate a mangiare quanto vuoi a 15€, oppure un bel coppo misto fritto 4€, o vi avvicinate al banco surgelati del supermercato piuttosto che alla pescheria perché lì costa la metà…ma anche quando comprate 200 grammi di filetti di tonno in olio di oliva lavorato nelle tonnare siciliane, anche se sono il TOP, date un’occhiata all’etichetta, guardate la provenienza del pesce, è sempre scritto, è obbligatorio, è un vostro diritto farlo, e se c’è scritto FAO61 o FAO71 non dico di non comprarlo, ma almeno pensate a cosa state mangiando o comprando, perché non è un prodotto locale e di alta qualità, questo è certo.

